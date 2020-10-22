الفارس: معهد الكويت للإختصاصات الطبية صرح تعليمي مميز للكوادر الطبية

اكدت وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس على أن مشروع معهد الكويت للإختصاصات الطبية يعتبر مفخرة للبلد لكونه يعكس خطوة تنموية مهمة على مستوى الأعمال والمشاريع الإنشائية الخاصة التي تنفذها الوزارة خاصة في مثل هذه الظروف.

وبينت الوزيرة الفارس خلال جولة تفقدية بمعية وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح للإطلاع على مبنى معهد الكويت للإختصاصات الطبية في منطقة الصباح الصحية، إن تظافر الجهود بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة أدى لقيام صرح تعليمي مميز لتدريب الكوادر الطبية في دولة الكويت والإرتقاء بها، وإن خبرات القائمين من أسرة الوزارة على مثل هذا المشروع اثمر انجازه في الموعد المطلوب تمهيداً لتسليمه لوزارة الصحة لكي يشكل اضافة جديدة للمنظومة الصحية والطبية في الكويت من خلال هذا المعهد الذي يهتم بتطوير اداء وتدريب الأطباء الكويتيين في مرحلة ما بعد التخرج، لا سيما في ضوء تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية نتيجة زيادة عدد السكان في الكويت، وكذلك زيادة عدد الأطباء، وهو ما اقتضى ضرورة تطوير الكادر الطبي بإنشاء مثل هذا المعهد.

ويقع مشروع معهد الكويت للإختصاصات الطبية على مساحة 15 ألف متر مربع بمساحة بناء تبلغ 73 ألف متر مربع، وهو من المشاريع الحيوية التي تستفيد منها وزارة الصحة، ومنها برزت الحاجة إلى بناء مشروع المعهد، الذي يضم تحت قبته الأمانة العامة للمعهد، ونشاطاته المختلفة من برامج تدريب ومؤتمرات ومحاضرات لجميع الاختصاصات الطبية.

والمشروع يقع في منطقة الصباح الصحية، وتم اعتماد تصميم المبنى على فلسفة النمط الحديث في الشكل والمضمون من خلال ملاءمة التصميم للبيئة المحيطة، والتنسيق بين جميع عناصر المبنى، إضافة إلى المحافظة على مبادئ التصميم المعماري الكويتي القديم بوجود الفراغ الداخلي للمبنى.

و المشروع الذي يبلغ ارتفاع مبناه نحو 52 مترا عبارة عن بناء بيضاوي الشكل يتوسطه فراغ داخلي به نافورة مائية كبيرة، أخذت شكلا يشابه شعار الطبيب، ويتكون المبنى من سردابين تحت الأرض مخصصين لمواقف السيارات، ودور أرضي يضم مواقف سطحية ومساحة تجميلية و8 أدوار تطل على الفراغ الداخلي.

والدور الأرضي للمعهد يحتوي على الاستقبال والمكتبة، والبهو الرئيسي، والمصليات، وإدارة القسم السمعي والبصري، والتصوير الفوتوغرافي والسجل العام، في حين يحتوي الدور الأول على المسرح وقاعات المحاضرات، (11 قاعة)، ويحتوي الثاني على مسرح وقطاع المختبرات، ويضم 6 مختبرات للتشريح، ومختبرين للأسنان.

كما يتضمن المشروع سرداب أول يحتوي على محطة كهرباء وغرفة المولدات، وخزانات المياه للأعمال الكهروميكانيكية، ومواقف السيارات، والسرداب الثاني للمشروع يحتوي على الغرف الكهروكيميائية، وخزانات المياه ومواقف السيارات.