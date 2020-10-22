“الكويتية”: وزير الصحة يدرس اقتراح فتح الأجواء أمام القادمين من الدول المحظورة

قالت الخطوط الجوية الكويتية إن وزير الصحة د.باسل الصباح قد اجتمع صباح اليوم الخميس بممثلي الخطوط وطيران الجزيرة وذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من الشركتين والخاص بتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة على الركاب القادمين إلى الكويت من نقطة سفرهم الأولى.

وأضافت: أبدى الوزير تعاونه التام وتفهمه لما ورد من شرح حول الخطوات التي سيتم تطبيقها بهذا الخصوص والمردود الإيجابي المتوقع لذلك كما أكد أنه سيتم دراسة الاقتراح من كافة الجوانب من قبل الجهاز الفني في وزارة الصحة لكي يتم الاطمئنان التام لنجاعة الإجراءات المقترحة ومدى ملاءمتها ومطابقتها التامة مع التعليمات والاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية ثقتها التامة بالرأي الفني لوزارة الصحة والذي سيتوافق بالتأكيد مع مصلحة الوطن والمواطنين مقدمين خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة والمبذولة من قبل وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير وكافة الطواقم الطبية والإدارية مقدرين لهم حسن تقبلهم للاقتراحات المطروحة في سبيل تطوير الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.