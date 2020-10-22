أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي ضرورة وجود اختبارات لتقييم التحصيل العلمي للطلبة في عملية (التعليم عن بعد) على نحو يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وأوضح بيان للوزارة ان الحربي ناقش في الاجتماع الذي ترأسه اليوم الخميس لقيادات وزارة التربية سبل وضع آلية للاختبارات للسنة الدراسية الحالية 2020/2021 للتعليم عن بعد وبحث جميع الخيارات المطروحة من اختبارات تحريرية أو اختبارات الكترونية محددة بضوابط.

ولفت الى ان الوزارة ستقدم نهاية الأسبوع المقبل تصورا كاملا بشأن آلية الاختبارات التي سيتم اختيارها على نحو يخدم العملية التعليمية ويحفاظ على النظام التعليمي في البلاد.