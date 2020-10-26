حافظ نادي (القادسية) اليوم الأحد على صدارة دوري (إس.تي.سي) التصنيف لكرة القدم الكويتي بفارق الأهداف عن نظيره (الفحيحيل) وذلك بعد فوزه على (الساحل) بنتيجة (2 – 1) في اختتام منافسات الجولة الثالثة.

في الدقيقة ال16 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد (عبدالله الخليفة الصباح) أحرز المحترف البرازيلي تاليسون هدف التقدم لفريقه (الساحل) في حين أحرز لاعب (القادسية) بدر المطوع هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ال44 من ركلة جزاء قبل أن يعزز سالم البريكي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة ال84.

وفي المباراة الثانية والتي أقيمت على استاد (ثامر) تعادل (الكويت) مع (كاظمة) بنتيجة (1 – 1) بعد أن تقدم عبدالله البريكي بهدف ل(الكويت) في الدقيقة ال73 في ما تمكن ناصر فرج من إحراز هدف التعادل عبر ركلة جزاء في الدقيقة ال81.

وبهذه النتيجة رفع الكويت رصيده إلى خمس نقاط في حين رفع (كاظمة) رصيده إلى نقطتين.

أما في المباراة الأخيرة والتي اقيمت على استاد (علي صباح السالم) تخطى (النصر) نظيره (خيطان) بهدفين دون رد سجلهما سالم المسلاتي وزميله مشعل فواز ليرتفع رصيده إلى ست نقاط بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة فقط.