“الاشتراطات الصحية”: تكثيف الحملات على أماكن التجمعات

رئيس الفرق الميدانية في اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا اللواء المتقاعد عبدالفتاح العلي

طالب رئيس الفرق الميدانية في اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا اللواء المتقاعد عبدالفتاح العلي، بوضع خطة للعمل في جميع المحافظات وتكثيف الحملات والجولات على الأماكن التي يكثر بها التجمعات، إضافة إلى رصد الملاحظات لرفعها إلى اللجنة للنظر في حلها وطلب دعم الفرق الميدانية خلال الحملات التي تقوم بها على غير الملتزمين.

جاء ذلك خلال اجتماع العلي مع نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة ورؤساء فرق الإزالات والطوارئ في محافظات بلدية الكويت، وممثلين عن الهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة.

واطلع العلي على آلية عمل الفرق والمهمات الموكلة لكل فريق في أول اجتماع له مع فريق العمل بعد قرار الاستعانة به من قبل مجلس الوزارء، حيث ناقش الحملات التفتيشية التي يقومون بها وأبرز الملاحظات والعقبات التي تواجه العمل الميداني خاصة المتعلقة بالأنشطة التجارية في جميع نوبات العمل على مدار اليوم.