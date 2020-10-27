محليات

“البيئة”: إنهاء خدمات المستشار الوافد الذي يتداول طلب زيادة مالية له منذ يونيو 2015

27 أكتوبر، 2020
أضف تعليق

قالت الهيئة العامة للبيئة، إنه بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن طلب زيادة مالية لأحد المستشارين الوافدين في الهيئة، نحيطكم علماً بأنه تم إنهاء خدمات المستشار منذ تولي الشيخ عبدالله الاحمد منصب مدير عام الهيئة ورئيس مجلس إدارتها وذلك بتاريخ 14/6/2015.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap