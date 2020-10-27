“البيئة”: إنهاء خدمات المستشار الوافد الذي يتداول طلب زيادة مالية له منذ يونيو 2015

قالت الهيئة العامة للبيئة، إنه بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن طلب زيادة مالية لأحد المستشارين الوافدين في الهيئة، نحيطكم علماً بأنه تم إنهاء خدمات المستشار منذ تولي الشيخ عبدالله الاحمد منصب مدير عام الهيئة ورئيس مجلس إدارتها وذلك بتاريخ 14/6/2015.