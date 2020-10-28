7 مرشحين حتى 9 صباحا تقدموا في اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات أمة 2020

تقدم سبعة مرشحين بينهم مرشحة واحدة بطلبات ترشحهم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثالث من أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 المقرر عقدها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

والمتقدمون بطلبات ترشحهم منذ الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة صباح اليوم وهو الثالث لفتح باب الترشح موزعون على مرشح واحد في الدائرة الأولى وكذلك مرشح واحد في الدائرة الثانية وأيضا مرشح واحد في الدائرة الثالثة وكذلك مرشح واحد في الدائرة الرابعة في حين تقدم مرشحان اثنان ومرشحة واحدة في الدائرة الخامسة.

وأسماء المرشحين السبعة في الدوائر الانتخابية هي:

الدائرة الأولى: هاني حسن حسين.

الدائرة الثانية: أحمد صالح المحميد.

الدائرة الثالثة: سليمان سلطان دهراب.

الدائرة الرابعة:حمود مبارك العنزي.

الدائرة الخامسة: ساره محمد الناصر – سعد سلمان الظفيري- علي عبدالهادي المري.

ويضاف هؤلاء إلى 138 مرشحا ومرشحة تقدموا بطلبات ترشحهم في كل الدوائر منذ فتح باب الترشح في 26 أكتوبر الجاري ليصبح إجمالي المتقدمين حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم 145 مرشحا ومرشحة.