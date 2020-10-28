اكد وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ان الحكومة تقوم باعداد خطة شاملة بمشاركة المسؤولين في جميع الوزارات والمؤسسات المعنية في اطار العملية الانتخابية بما يعكس وجه الكويت الحضاري ومكانتها المرموقة.

وقال الشيخ الدكتور احمد الصباح في تصريح صحفي اليوم الاربعاء عقب اجتماعه مع قيادات وزارة الاعلام ان الوزارة بكافة كوادرها ووسائلها المتطورة لا تدخر جهدا في مواكبة الانتخابات القادمة واظهار العرس الديمقراطي بالشكل الذي يعكس وجه الكويت الحضاري والمتقدم.

واشار الى ان الكوادر الوطنية في وزارة الاعلام بكافة اداراتها متميزة دائما في نقل سير العملية الإنتخابية من كافة الدوائر على مدار أعوام مديدة بأبهى صورها واضعين المشاهد اينما كان في قلب الحدث.

وافاد ان الحكومة شددت على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مقار الإدلاء بالأصوات مؤكدا الحرص الذي توليه الحكومة على صحة الناخبين وجميع المشاركين من كافة الجهات في هذا العرس الانتخابي.

وكان الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اجتمع وقت سابق اليوم في مبنى وزارة الاعلام مع وكيل الوزارة منيرة الهويدي والوكلاء المساعدين لمناقشة خطة الوزارة للانتخابات البرلمانية المقبلة (امة 2020).

واستعرض الاجتماع البرامج والفلاشات المصاحبة بما يعبر عن وجه الكويت الحضاري وما تتمتع به من ديمقراطية ومشاركة شعبية متأصلة انعكست إيجابا على البلاد سواء في الماضي أو الحاضر.