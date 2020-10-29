برشلونة يستفيق ويصعق يوفنتوس في عقر داره

عاد برشلونة بفوز ثمين، من ملعب “أليانز ستاديوم”، معقل مضيفه يوفنتوس، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز عثمان ديمبلي الهدف الأول بالدقيقة 14، ثم أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة (90+1).

وبهذا الفوز رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 6 نقاط (العلامة الكاملة) في صدارة المجموعة السابعة، وتجمد رصيد اليوفي في مقعد الوصافة عند 3 نقاط.

واستعاد برشلونة بهذا الفوز عافيته، بعدما خسر أمام غريمه الأزلي ريال مدريد في الكلاسيكو مطلع هذا الأسبوع، ومن قبله تلقى خسارة على يد خيتافي ضمن منافسات الليجا.

بداية قوية

البداية جاءت سريعة من برشلونة، وفي الثواني الأولى من اللقاء أخطأ ديميرال في تمرير الكرة، ليحصل ميسي على الكرة ويتوغل ليسدد باتجاه المرمى قبل أن يبعدها بونوتشي لركنية.

وفي فرصة مزدوجة بالدقيقة الثانية، سدد بيانيتش الكرة من على حدود المنطقة تصدى الحارس تشيزني لها لترتد داخل المنطقة إلى جريزمان الذي أطلق قذيفة ارتطمت بالقائم لتحرم البارسا من أول أهداف اللقاء.

وتمكن عثمان ديمبلي من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 14، بعد كرة وصلته من الجانب الأيسر لأقصى اليمين، لينطلق ويتوغل ويراوغ لاعب يوفنتوس ويسدد كرة ترتطم بقدم أحد لاعبي اليوفي وتسكن الشباك.

نحس موراتا

ورد موراتا بهدف ليوفنتوس، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأهدر ميسي فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعد كرة رائعة هيأها جريزمان للبرغوث بطريقة ممتازة، ليسدد ليو بقدمه اليسرى تسديدة أرضية تمر بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس.

وسجل موراتا هدفا جديدا بالدقيقة 29، قرر حكم اللقاء إلغاؤه أيضًا لوجوده في موقف تسلل، لكن دون الرجوع لتقنية الفار.

وأهدر لاعبو برشلونة فرصة محققة بطريقة غريبة، بعدما مرر ميسي كرة على طبق من ذهب لديمبلي، ليسدد الأخير في الحارس وترتد الكرة له ليمررها للقادم من الخلف جريزمان، الذي فشل في تسديدها برعونة بعدما مرت الكرة من تحت قدميه.

وللمرة الثالثة، أحرز موراتا هدف بالدقيقة 55، احتسبه الحكم قبل أن يعود لتقنية الفيديو لتقر بوجود حالة تسلل على المهاجم الإسباني ويلغي الهدف.

هيمنة برشلونة

وكاد ميسي أن يضيف ثاني الأهداف لبرشلونة، بعدما وصلته الكرة على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية تمر بسلام بجوار قائم تشيزني الأيمن.

وفي الدقيقة 68، حصل كولوسيفسكي على تمريرة بالكعب من موراتا على حدود المنطقة، سددها مباشرة في كرة علت العارضة.

وواصل برشلونة محاولاته الخطيرة على مرمى اليوفي، ومن تمريرة سحرية من ميسي إلى جريزمان، انطلق الأخير داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وتلقى التركي ديميرال مدافع يوفنتوس، بطاقة صفراء ثانية بالدقيقة 85، ليخرج من المباراة بالبطاقة الحمراء بعد تدخل قوي على لاعب البارسا.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد عرقلة بيرنارديسكي لأنسو فاتي داخل المنطقة، تمكن ميسي من تحويلها لهدف تأكيد فوز البلوجرانا بالدقيقة 91.

وبالدقيقة 93، أهدر فاتي فرصة محققة بعدما انفرد بالمرمى ليمرر الكرة بطريقة خاطئة إلى خارج الملعب بدلا من تسديدها في المرمى.