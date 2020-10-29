محليات

الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مناطق مدنية في السعودية

29 أكتوبر، 2020
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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في السعودية من قبل ميليشيا الحوثي بعدد من الطائرات المسيرة.

وأوضح المصدر في بيان صحفي اليوم الخميس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة ‏الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لتحمل ‏مسؤولياته في لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن الكويت التام مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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