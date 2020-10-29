سفارة الكويت في المانيا تناشد رعاياها الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا الجديدة

ناشدت سفارة الكويت لدى ألمانيا اليوم الخميس رعاياها المتواجدين على الأراضي الألمانية الالتزام بإجراءات جديدة اتخذتها الحكومة الالمانية من اجل مواجهة فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان إن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى مواجهة الموجة الثانية من الفيروس تتضمن نصائح بعدم السفر والتنقل داخل الأراضي الألمانية إضافة الى اغلاق الفنادق أمام السياح.

وأضافت ان هذه الإجراءات تشمل كذلك اغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والنوادي الصحية وحظر الفعاليات الترفيهية وإقامة المباريات الرياضية بدون جمهور إضافة الى قصر التجمعات في الأماكن العامة على 10 اشخاص لافتة إلى ان هذه الإجراءات تسمح بمواصلة إقامة الصلوات الجماعية.

وكانت رئيسة الحكومة الألمانية انجيلا ميركل قد اتفقت مساء امس الاربعاء مع رؤساء حكومات الولايات الـ 16 على تشديد إجراءات مكافحة الوباء في وقت تسجل فيه السلطات الطبية المختصة ارقاما يومية غير مسبوقة منذ ابريل الماضي وهو الشهر الذي وصل فيه المرض في ألمانيا الى ذروته.