بريطانيا تعين سفيرة جديدة لها في الكويت

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تعيين بليندا لويس سفيرة لها لدى دولة الكويت خلفا للسفير مايكل دافنبورت.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي ان السفيرة لويس ستتولى مهامها بصفة رسميا بداية من شهر إبريل القادم مشيرة الى ان السفيرة الجديدة تتمتع بخبرة حكومية ودبلوماسية طويلة.

وأوضحت ان السفيرة لويس شغلت عدة مناصب في وزارات الاعلام والثقافة والعدل وهيئة الحدود التابعة للداخلية الى جانب مناصبها الدبلوماسية في البعثات البريطانية بالولايات المتحدة والعراق وافغانستان وباكستان قبل ان تعين في اخر سنتين مديرة لادارة الموارد البشرية الدولية.