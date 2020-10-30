قنصلية الكويت في إسطنبول تطالب المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية

طالبت قنصلية الكويت في إسطنبول، المواطنين الكويتيين المتواجدين في تركيا، بضرورة الإلتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والإحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة التركية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأفادت القنصلية بأن وزارة الصحة التركية قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن مخاوفها من عدم السيطرة على الوباء وذلك فى حال عدم الإلتزام بالتعليمات الصحية، حيث أشارت الوزارة الى أن معدل نسبة الإصابة بالوباء قد إنتشر بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وناشدت القنصلية المواطنين بأهمية الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية وتجنب إستخدام وسائل النقل العام والتواجد فى الأماكن المزدحمة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كام أعربت عن إستعدادها التام للرد على كافة إستفسارات المواطنين الكرام وذلك عن طريق الإتصال على هاتف الطوارئ رقم : 00905306902097.