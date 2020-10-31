أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية خدمة الشركات المساهمة بالكامل عبر بوابة النظام الآلي لتراخيص الشركات المساهمة Stock.moci.gov.kw (أونلاين) مؤكدة مواصلتها تطوير البنى التحتية ضمن خطتها لاستكمال رؤية (كويت جديدة 2035).

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن إطلاق الخدمة يأتي وفق خطط أولية من مشروع رقمنة خدمات إدارة الشركات المساهمة تمهيدا لإعداد هيكلة كاملة وشاملة لخدمات قطاع الشركات والتراخيص التجارية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتضمن خدمات التأسيس وإصدار التراخيص للشركات المساهمة وتسجيل نتائج الجمعيات التأسيسية العمومية العادية وغير العادية والتعديلات على الشركات إضافة إلى تعديل أعضاء مجلس الإدارة.

وأكدت الوزارة سعيها إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال الخدمات التي تقدمها عبر بوابتها الإلكترونية للعملاء والمبادرين والتجار والمستهلكين وصولا إلى إيجاد بيئة تجارية مناسبة تخدم الاقتصاد الوطني.

ولفتت الوزارة إلى تقديمها خدمات شاملة عبر موقعها الإلكتروني لا تستدعي المراجعة الشخصية لإدارة الشركات المساهمة لأغلب المعاملات مبينة أنها قامت بتقليص تلك الخدمات المقدمة لسبع جهات حكومية وربطها إلكترونيا.

وأشارت إلى التطور الكبير في خدمات الوزارة ابتداء من إطلاق مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) منذ تدشينه في فبراير 2017 وإطلاق البوابة الإلكترونية لمراجعي الوزارة كنموذج متقدم ومتطور إلكترونيا.