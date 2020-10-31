دعت سفارة الكويت لدى بلجيكا اليوم السبت رعاياها المتواجدين في سائر المدن البلجيكية الى الالتزام بقرارات وتعليمات السلطات المحلية بما يخص الاجراءات الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وشددت السفارة في بيان على المواطنين بضرورة الإلتزام بالتعليمات والارشادات التي اقرتها السلطات البلجيكية بهذا الخصوص والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الارقام التالية:

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واعلن رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو مساء امس الجمعة عن قرار حكومته بفرض الإغلاق التام في البلاد وذلك نتيجة الارتفاع الكبير مؤخرا في أعداد الاصابة بالفيروس التاجي.

ومن المتوقع ان يتم تطبيق الاجراءات الجديدة للحجر ابتداء من منتصف ليل غد الاحد حتى ال13 من ديسمبر المقبل.