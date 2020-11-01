محليات

‏”الداخلية”: ربط شركات تأجير السيارات بالإدارة العامة للمرور إلكترونياً اعتباراً من اليوم

1 نوفمبر، 2020
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أعلنت الادارة العامة للمرور أن تشغيل برنامج الربط الالكتروني المباشر مع مكاتب تأجير السيارات يوفر قاعدة البيانات الأمنية والمرورية للمستأجرين لدى الوزارة، مما يتيح لإدارة تحقيق المخالفات بتسجيل المخالفات المرورية إلكترونيا وبشكل مباشر على المستأجر دون الحاجة الى المراجعة من قبل شركات التأجير لتحويل المخالفات من الشركة المالكة للمركبة الى المستأجر بناء على العقد المبرم بينهم، كما يساهم في انهاء المعاملات الورقية.

حيث يتطلب الربط الالكتروني مراجعة ادارة تحقيق المخالفات المرورية (شعبة الشركات) من قبل شركات تأجير السيارات اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/11/1 لتعبئة الاستمارة للحصول على كلمة المشغل والرقم السري للبدء في استخدام النظام، ويأتي ذلك من خلال التعاون المشترك مع الادارة العامة لنظم المعلومات والتنسيق مع وزارة التجارة.

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