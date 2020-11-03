بنك الائتمان الكويتي: صرفنا 90 مليون دينار قروضا “أون لاين” أثناء كورونا

أعلن بنك الائتمان الكويتي أن إجمالي القروض التي صرفها البنك (أون لاين) خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) بلغت نحو 90 مليون دينار كويتي (نحو 297 مليون دولار أمريكي).

وقالت الناطق الرسمي باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن عدد المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية خلال جائحة كورونا بلغ 30 ألف مواطن شملت التقديم على القروض العقارية وقروض المرأة والمحفظة.

وأضافت الخشتي أن التقديمات شملت أيضا منح ذوي الإعاقة ودفعات البناء والتوسعة والترميم وشهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من الخدمات الالكترونية.

وبينت أن أعداد المواطنين المستفيدين من الخدمات الالكترونية للبنك (أون لاين) يشهد تزايدا ملحوظا خلال جائحة كورونا نتيجة عمل دؤوب وجهود مخلصة خلال السنوات الماضية لميكنة خدمات البنك وتحويلها لخدمات الكترونية.

وأشارت إلى أن البنك أطلق مؤخرا خدمة سداد كامل رصيد مديونية القرض إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للبنك أو التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين فروع البنك.

وأكدت الخشتي أن بنك الائتمان يسعى دائما لتبسيط الخدمات واختصار الدورة المستندية في سبيل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.