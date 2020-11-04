“الأشغال”: فرش الأسفلت في 7 مواقع داخلية

أعلنت وزارة الأشغال، أمس، إجراء أعمال فرش الأسفلت على شبكة الطرق الداخلية في 7 مواقع مختلفة ضمن الجداول الموضوعة لإجراء أعمال الصيانة الداخلية على الطرق.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن تلك الأعمال تتمثل في منطقة الرميثية قطعتي 5 و7، و”سعد العبدالله” قطعة 7، والفحيحيل (امتداد طريق خالد السفيح)، طريق 213، والعبدلي قطعة 1، والعدان قطعة 6، و”صباح السالم” قطعة 13، والأندلس قطعة 12.

ولفتت إلى أن فرق التفتيش على أعمال الصيانة منتشرة في مختلف المواقع على مدار الساعة، بداية من المصانع التي تخرج منها سيارات الأسفلت حتى فرشها على الطرقات، ومن ثم أخذ عينات منها عقب الفرش لفحصها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الموضوعة لتلك الخلطات.