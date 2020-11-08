أعلن مدير منتخب الكويت الوطني لكرة القدم فهد عوض اليوم الأحد أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الاسباني اندريس كاراسكو اختار 27 لاعبا ضمن تجمع (الازرق) وذلك استعدادا لمباريات كرة القدم الودية (فيفا داي).

وأوضح عوض في بيان صحفي أن المنتخب سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين تدريباته على ستاد (علي صباح السالم) استعدادا لمواجهتين وديتين تجمعه مع نادي الكويت يوم 15 نوفمبر الجاري ونادي خيطان يوم 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة المنتخب كلا اللاعبين سعود القناعي ومبارك الفنيني وعبدالله عمار ورضا هاني وعلي عتيق وأحمد زنكي وخالد الفضلي وأحمد ابراهيم وخالد العجاجي وسلطان العنزي وبندر بورسلي وسامي الصانع وحمد القلاف وبندر السلامة.

كما تضم القائمة أيضا اللاعبين أحمد الظفيري وسيف الحشان وحمد الحربي وطلال الفاضل وفواز العتيبي وسليمان عبدالغفور وبدر المطوع وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي وفهد حمود ومشاري غنام وأحمد حزام وخالد شامان.