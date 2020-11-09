بعد الخسارة القاسية أمام فالنسيا.. زيدان يعترف بأسباب الهزيمة

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة القاسية التي تعرض لها “الفريق الملكي” مضيفه أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفقا لما ذكر موقع “سبورتنغ نيوز” الرياضي.

وهذه أول مبارة يخسر فيها ريال مدريد بأربعة أهداف في الموسم الحالي لليغا، كما أن لاعب فالنسيا، كارلوس سولير، أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف من ركلات جزاء في الدوري الإسباني خلال القرن الحالي.

وعقب انتهاء المباراة، قال زيدان في تصريحات صحفية: ” الأمر برمته خطئي، لأنني المدرب وكان يجب أن أجد الحلول المناسبة، وأن نتحسن على المستوى الدفاعي”.

وأضاف: “لا أعتقد أن فالنسيا كان أفضل منا من الناحية التكتيكية. لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وبعد أن سجلنا هدفا تغير كل شيء، وهذا أمر عصي على الفهم، ولكن المسؤولية القصوى تقع على عاتقي. يجب أن نجد الحلول بعد أن سجلوا هدف التعادل”.

وكان ريال مدريد، قد عاني من أخطاء دفاعية قاتلة أدت إلى حصول الفريق الخصم على ثلاث ضربات جزاء، كما أن المدافع الفرنسي فاران سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وعن أداء نجم خط الوسط، أيسكو، والذي لم يكن موفقا في المباراة، قال زيدان: “لقد أبلى بلاءً حسناً مثل أي شخص آخر. في النهاية ، الجميع يخسرون ، ليس هناك مذنب واحد فقط”.

وخاض ريال مدريد غياب لاعب خط الوسط كاسيميرو إيدن هازارد ، بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وللمفارقة فإن ريال مدريد لم يفز إلا بمباراة واحدة في آخر ست مباريات غاب عنها كاسيميرو مما يؤكد أهميته لللفريق الملكي ، ولكن زيدان اعتبر أن غياب النجم البرازيلي عن مباراة أمس ليس عذرا للخسارة القاسية.