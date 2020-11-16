إصابة محمد النني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة محمد النني، لاعب وسط المنتخب وآرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على توجو، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وعلم كووورة، من مصادره داخل بعثة منتخب مصر في توجو، أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة النني بفيروس كورونا، ما يحول دون مشاركته في مواجهة توجو.

وكان منتخب مصر قد افتقد جهود نجمه الأبرز، محمد صلاح، في لقاء الجولة الثالثة ضد توجو، يوم السبت الماضي، بعد إصابته بالفيروس، كما لم يسافر مع البعثة صوب توجو، لخوض الجولة الرابعة.

وفاز منتخب مصر، يوم السبت الماضي، على حساب توجو، بهدف نظيف في الجولة الثالثة.