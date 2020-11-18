سفارة الكويت لدى تركيا تدعو المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية الجديدة

دعت سفارة دولة الكويت لدى تركيا اليوم الأربعاء المواطنين الكويتيين المتواجدين على الأراضي التركية الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الجديدة التي اعلنتها السلطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالبت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه الرعايا الكويتيين الالتزام بفترة حظر التجول الجزئي في نهاية الاسبوع الحالي اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء بعد غد الجمعة حتى العاشرة صباحا من اليوم التالي.

وأضافت ان الاجراءات الجديدة تضمنت اضافة الشباب دون ال20 عاما لحظر التجول الجزئي المفروض على كبار السن فوق ال65 عاما باستثناء العاملين كما شملت التدابير الوقائية الجديدة منع التدخين في الشوارع والأماكن العامة.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اعلن أمس الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في البلاد الى 11704 أشخاص والاصابات الى 421413 حالة.