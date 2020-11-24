حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 25 نوفمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
25 نوفمبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
أضف تعليق