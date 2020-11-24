حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 25 نوفمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.