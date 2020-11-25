محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 26 نوفمبر 2020

25 نوفمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
26 نوفمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار خفيفة خاصة على المناطق الغربية .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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