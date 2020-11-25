حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 26 نوفمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار خفيفة خاصة على المناطق الغربية .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 27°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.