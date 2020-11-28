قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اليوم السبت بجولة تفقدية على بعض المناطق في محافظة الجهراء للاطلاع على جهود فرق الطوارئ واستعدادتها جراء سقوط الامطار.

وقالت الوزارة في بيان انها نشرت فرق الطوارئ التابعة لها تحسبا لأي تجمعات مياه يمكن أن تنجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأوضحت الوزارة ان فرق الطوارئ تتواجد حاليا في عدة مواقع لضمان عدم تجمع مياه الامطار على الطرق الداخلية داعية مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر.