برشلونة يعود لطريق الانتصارات ويسحق أوساسونا برباعية

عاد فريق برشلونة لطريق الانتصارات، بالفوز بنتيجة (4-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وسجل أهداف برشلونة، برايثوايت في الدقيقة 29، وجريزمان في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 57، وميسي في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

بدأ برشلونة التهديد مُبكرًا، ونجح أنطوان جريزمان في التوغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ الحارس هيريرا ومرر كرة عرضية لكوتينيو الذي سدد على المرمى، لولا تدخل المدافع جارسيا الذي شتت الكرة في الدقيقة 11.

وأرسل جريزمان تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 15، نجح حارس أوساسونا هيريرا في التصدي لها ببراعة.

وجاءت أول محاولة لأوساسونا في الدقيقة 18، حيث تلقى بوديمير كرة في عمق منطقة جزاء برشلونة، وسدد على الطائر لكن مرت الكرة أعلى مرمى تير شتيجن.

وسدد كوتينيو نجم برشلونة كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 19، لكن حارس أوساسونا هيريرا تصدى لها على مرتين.

ومرر ميسي كرة لكوتينيو على حدود المنطقة في الدقيقة 28، لكن البرازيلي سددها بقوة زائدة لتمر أعلى مرمى أوساسونا.

ونجح مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، حيث مرر ألبا كرة عرضية سددها برايثوايت وتصدى لها الحارس هيريرا قبل أن ترتد له مرة أخرى ويُسكنها في الشباك.

وسجل بوديمير مهاجم أوساسونا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 40، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وضاعف أنطوان جريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 42، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مستغلا تشتيت الدفاع للكرة، وسدد على الطائر على يمين الحارس هيريرا.

وأضاع كوتينيو فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45، حيث استغل الخروج الخاطئ للحارس هيريرا عن مرماه، لكن تسديدته مرت أعلى المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، تصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لتسديدة قوية من روبن جارسيا مهاجم أوساسونا في الدقيقة 46.

وأرسل ميسي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت إلى رأس فرينكي دي يونج الذي سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لحارس أوساسونا هيريرا في الدقيقة 51.

ونجح كوتينيو في تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، حيث تلقى كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من زميله جريزمان، ليُسكن الكرة بسهولة في الشباك.

وحرم القائم الأيمن لمرمى برشلونة، روبرتو توريس مهاجم أوساسونا من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68، حيث ارتدت له الكرة مرة أخرى وسدد لكن هذه المرة بين يدي الحارس تير شتيجن.

وسجل البديل عثمان ديمبلي هدفا لبرشلونة في الدقيقة 70، حيث تلقى تمريرة من ترينكاو في منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية أقصى يسار حارس أوساسونا هيريرا، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأهدى الهدف لروح دييجو مارادونا حيث كان يرتدي قميصه مع فريقه السابق نيولز أولد بويز.

وبهذا الانتصار يعود البلوجرانا لطريق الفوز، بعد خسارته الجولة الماضية ضد أتلتيكو مدريد، ويقتنص البارسا النقاط الثلاث سعيًا لتعديل وضعه في الليجا.







