اختاروا الصالح الأمين

ستة أيام تفصلنا عن العرس الديمقراطي فكل منا سيحمل جنسيته ويذهب الى صناديق الاقتراع، لن يراك فيها سوى رب العباد فمن ستختار حينها الصالح الآمين الذي سينهض مع الشعب ويدافع عن مكتسباتهم و حقوقهم داخل قبة عبدالله السالم أو من يتجمل فيك بمعاملة هي بالأساس جزء من حقوقكم الذي يجب أن تنجزها الحكومة.

لا تحتكر عقلك لمصالحك انما اختار من يخدم أهلك و شعبك ودينك من لا يبحث عن المال السياسي ، من لا يفسد داخل هذه القاعة التي حملت داخلها أسماء رجال أخلصوا لهذه البلد.

لا تكرر عزيزي المواطن غلطتك بمن انتخبتهم فالٌ ٤ سنوات كانت كفيلة بأن تعري كل فاسد لم يدافع عن المال العام ولم يشرع للمواطنين ولم يحافظ على مكتسبات الشعب ومصالحهم ولم يدافع عن الدستور التي شاهد أسوأ حقبة مرت على تاريخة منذ ٢٠١٦ الى ٢٠٢٠

فنحن في مفترق طرق إما نسلك الطريق الصحيح الذي ينهض في الكويت أو نساهم في هدم ماتبقى من آمل في قلوب الاجيال والشباب القادم فلا تكن شريكاً رئيسياً بإن يذهب صوتك لمن يزيد الفساد فساداً ..

لذلك احذر عزيزي المواطن وتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد

قال ﷺ: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) رواه أحمد.

‏واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن رحمته ، نعوذ بالله من ذلك.

‏والرائش: هو الوسيط بينهما.

اللهم نسألك ان تحفظ الكويت و اميرها وولي عهدها و شعبها من كل سوء ومكروه و ان تنير بصيرتنا في اختيارتنا و ان تثبتنا على طاعتك و تغض عنا من هو شراً علينا و تجعل صوتنا خيراً للبلاد و العباد ..

صوتك عزيزي المواطن أمانه فأختار الصالح الآمين ..

خالد طلال النويّف

@k_alnuwaief