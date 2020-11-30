رسمياً.. نادي نابولي يُغير اسم ملعبه إلى «ملعب دييجو أرماندو مارادونا»

كشف عمدة مدينة نابولي لويجي دي ماجيستريس، أن ملعب «سان باولو» معقل الفريق سيتم تغيير اسمه إلى ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» تخليدًا للأسطورة الأرجنتيني الراحل.

وأشارت شبكة «فوتبول إيطاليا» إلى أن هناك العديد من الاقتراحات جاءت من الجماهير وعدد من أفراد النادي للقيام بهذه الخطوة، تجاه مارادونا الذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 60 عامًا نتيجة أزمة قلبية.

وأضاف عمدة مدينة نابولي عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام»: «القرار قد تم اتخاذه، وهناك العديد من الأفكار الرائعة، ولكن في نهاية المطاف، سيكون الاسم: ستاد دييجو أرماندو مارادونا».

ويجري العمل بالفعل لإعادة تسمية الاستاد وأكد المجلس أن المقتنيات الخاصة بمارادونا التي وضعها المشجعون في الخارج أمام الضريح الافتراضي الضخم، ستُحضر في النهاية إلى داخل الملعب وتُحفظ في غرفة خاصة بالساحة، من بينها، لوحة معدنية مصنوعة من أحد الجماهير تحمل بالفعل اسم مارادونا.

وواجه نادي نابولي مساء أمس الأحد ضيفه نادي روما في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بقميص المنتخب الأرجنتيني، وذلك تكريماً لأسطورته دييغو مارادونا.

تجدر الإشارة إلى أن مارادونا ترك بصمة لا تمحى في تاريخ نابولي الذي لعب له على مدى 7 سنوات بين 1984 و1991، وقاده فيها إلى احراز اللقب المحلي مرتين، وكل من كأس الاتحاد الأوروبي وكأس ايطاليا مرة واحدة.