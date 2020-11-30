محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 01 ديسمبر 2020

30 نوفمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
01 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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