“الأرصاد”: هطولات مطرية من اليوم إلى الأحد رعدية وغزيرة أحيانا

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن خرائط الطقس تظهر تأثر البلاد بحالة مطرية ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويتخللها سحب ركامية ما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا خصوصا يومي الخميس والجمعة المقبلين مصحوبة بانخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا.

وتوقع مراقب التنبؤات في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء حتى غروب شمس يوم غد الأربعاء غائما جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب.

وقال القراوي إنه اعتبارا من مساء يوم غد الأربعاء إلى فجر يوم السبت المقبل تزداد شدة الحالة المطرية تدريجيا لتكون الأمطار بشكل شبه مستمر وتصبح كميات الأمطار متوسطة عموما وغزيرة على بعض المناطق خصوصا على المناطق الغربية و الجنوبية والوسطى وتبلغ ذروة سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة المقبلين مع انخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا.

وذكر أنه اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل إلى بعد ظهر يوم الأحد المقبل يشهد الطقس أمطارا متفرقة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة عموما مع انخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب.

وبين أنه اعتبارا من مساء يوم الأحد المقبل تقل كميات السحب وتنحسر فرص الأمطار تدريجيا مع انخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب.

وأشار إلى أن ذلك عائد إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي يتعمق تدريجيا يمد المنطقة بكتلة هوائية دافئة ورطبة متزامنا مع منخفض آخر متعمق في طبقات الجو العليا مصحوبا بتيار هوائي نفاث بارد مما يؤدي إلى الحالة المذكورة أعلاه.