“السكنية” تتسلم مشروع من “باع بيته” بشرق تيماء

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الإستلام الإبتدائي الجزئي لـ (462) بيتاً، ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (509) بيت وأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء.

وأوضحت المؤسسة انها بصدد القيام بالمعاينة الموقعية للأعمال من قبل اللجنة المشكلة للإستلام الإبتدائي الجزئي قبل التسليم الفعلي للأعمال.

جدير بالذكر أن مشروع شرق تيماء والمخصص للفئات المحددة والمخاطبة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 وهم فئة من سبق من باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي.

وتبلغ مساحة أرض البيت 300 متر مربع ومساحة البناء 425 متر مربع وقد تم تصميم البيت من طابقين بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي.