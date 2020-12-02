الفارس: بدأت “التكويت” في مكتبي.. معي 8 مستشارين كويتيين

انطلق المؤتمر الحكومي تحت شعار «إنجاز رغم التحديات»الذي يستعرض من خلاله مجلس الوزراء أبرز الإنجازات الحكومية خلال الفترة السابقة.

وأكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس أن المرأة الكويتية ستتمكن من حفظ حقها في المنزل.

وبشأن مشكلة الطرق كشفت الفارس عن مواجهة الوزارة شحا في مادة البتومين اللازمة لرصف الطرق، مشيرة إلى إنجاز رصف 8 طرق سريعة و 48 منطقة داخلية من الأكثر تضررا وهو ضعف ما كان مخططا له في 2020.

وفيما يخص توطين العمل الحكومي أشارت الفارس إلى إنجاز مرحلتين من التكويت وبقيت مرحلة واحدة، معلنة فخرها بأنها بدأت التكويت في مكتبها إذ يعمل معها 8 مستشارين كويتيين.