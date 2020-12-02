“السكنية” تبدأ توزيع شهادات من يهمه الأمر لمشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم باكورة أعمال توزيع شهادات لمن يهمه الأمر لمشروعي مدينة المطلاع السكنية و منطقة جنوب عبدالله المبارك.

وذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي ان عملية استقبال المواطنين تتم وفق الإلتزام بالتباعد الاجتماعي و الاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية وحسب آلية ثابتة ومرنة لتسهيل تسليم الشهادات والمخطط للمواطنين بدءاً من الحجز المسبق خلال المنصة الإلكترونية التي اطلقتها المؤسسة وانتهاء بتسليم الشهادات والمخطط “الكروكي” لإستكمال اجراءات بناء قسائمهم الإسكانية.

يذكر ان تسليم شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بمشروعي مدينة المطلاع السكنية و منطقة جنوب عبدالله المبارك تعتبر اكبر عملية تسليم في تاريخ الكويت.