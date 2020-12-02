حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 03 ديسمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.