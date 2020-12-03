توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية حتى مساء يوم الأحد المقبل وتتكون تشكيلات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون غزيرة على فترات اليوم وغدا وبعد غد مصحوبة بانخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الضباب.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام.

وبين أن الطقس ليل السبت يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ربما تصاحبها زخات من البرد على بعض المناطق وفرصة لتكون الضباب ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.