أكدت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الجمعة استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية وسط تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية ما يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة تتفاوت في شدتها وقد تكون غزيرة على المناطق الجنوبية.

وقال مراقب التنبؤات في (الإدارة) عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن طقس اليوم سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا لا سيما على المناطق الجنوبية من البلاد.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار خلال ساعات الليل على فترات متفاوتة ومناطق مختلفة من البلاد مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانا.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يكون طقس نهار يوم غد السبت غائما مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خفيفة ومع تقدم ساعات النهار تكون متوسطة ورعدية أحيانا على المناطق الجنوبية”.

وأفاد بأنه “اعتبارا من مساء السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد سيكون الطقس غائما مع فرص لهطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة و رعدية أحيانا”.

وذكر أنه “بحلول ظهر الأحد تقل كميات السحب و تنحسر فرص الأمطار تدريجيا مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب تيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي ضعيف يتعمق تدريجيا ليكون أكبر تأثير له اعتبارا من عصر السبت”.