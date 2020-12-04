محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 05 ديسمبر 2020

4 ديسمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
05 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة على المناطق الجنوبية لاحقا .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية على المناطق الجنوبية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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