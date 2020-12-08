محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 09 ديسمبر 2020

8 ديسمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
09 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 09&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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