قبل “ديربي” مدريد.. زيدان يكشف أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إن جاره أتليتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “بالطبع. بات من أبرز المرشحين”.

ويتصدر أتليتيكو ترتيب الليغا، برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتجرع مرارة أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات.

بينما يشغل ريال مدريد المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة، بعد 11 مباراة.

وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتليتيكو بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وتابع: “يظهر أتليتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة. نعرفهم جيدا”.

وأضاف: “نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة. فزنا بالدوري العام الماضي، ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية”.

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب خط وسط أتليتيكو ماركوس يورينتي، البالغ من العمر 25 عاما، والذي كان يلعب في فئة الشباب في ريال مدريد، قبل الانضمام إلى صفوف غريمه في المدينة في عام 2019.

وقال زيدان: “لا يدهشني الأداء الذي يقدمه فهو لاعب من طراز رفيع ويقدم مستويات أفضل مما كان عليها في ريال مدريد. كنا نعرف دائما أنه لاعب موهوب وأسعد بتقدمه”.

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرخيو راموس في انتصار يوم الأربعاء بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ، أن لاعب الوسط فيدريكو فالبيردي والظهير داني كارفاخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

وسيفتقد ريال مدريد حامل اللقب، لجهود ثلاثي الهجوم البلجيكي إيدن هازارد والصربي لوكا يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز، إضافة إلى لاعب خط الوسط النرويجي مارتن أوديغارد.

المصدر: رويترز