العربي يضرب خيطان بثلاثية

تخطى نادي العربي نظيره خيطان بنتيجة (3-0) ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري (اس تي سي) التصنيف لكرة القدم والتي شهدت، اليوم الجمعة، اقامة ثلاث مباريات.

وشهد الشوط الاول من مباراة العربي وخيطان، التي اقيمت على استاد محمد الحمد، افضلية واضحة للعربي، لكنه اهدر عددا من الفرص السانحة للتسجيل، فيما اعتمد خيطان على الهجمات المرتدة فقط لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استثمر العربي طرد لاعب خيطان فيصل العنزي ليسجل ثلاثة اهداف عبر عيسى يعقوبو في الدقيقة 56 والسنوسي الهادي في الدقيقة 77 واحمد الصالح من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى 18 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة.

وفي المباراة الثانية، تغلب الكويت على الساحل في اللقاء الذي جمعهما على استاد صباح السالم بنتيجة (1-0) ليرفع رصيده الى 21 نقطة فيما تجمد رصيد الخاسر عند 16 نقطة.

وفي المباراة الاخيرة، رفع كاظمة رصيده الى 21 نقطة بعد تغلبه على الجهراء بنتيجة (4-0) في المواجهة التي جمعتهما على استاد جابر الدولي ليبقى الخاسر عند رصيده السابق ب11 نقطة.