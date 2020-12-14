رنا الفارس: ثقةٌ غالية وتكليفٌ وطني يتطلب التعاون نحو الإصلاح والتنمية

أعربت وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن شكرها للثقة الغالية التي منحها إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه و سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتولي حقيبتي وزارة الأشغال العامة و وزارة الدولة لشئون البلدية.

و إعتبرت د.الفارس في تصريح لها عقب صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، أن توليها لحقيبتي “الأشغال” و “البلدية” هو ثقة غالية وتكليف وطني تسأل الله أن يوفقها من خلاله نحو تحقيق تطلعات القيادة السياسية والشعب الكويتي كافة والمقيمين على هذه الارض الطيبة والمضي في خطى التنمية والإصلاح.

و بينت د.الفارس أنها حريصة على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي نحو استكمال مسيرة الإنجاز والتنمية المنشودة في سبيل رفعة الوطن وخدمة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت د.الفارس أن هناك تحديات تتطلب العمل الجاد لتجاوزها من اجل استكمال معالجة الكثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهود المخلصة في سبيل الإنجاز.

وناشدت د.الفارس الجميع للعمل بجد واخلاص لخدمة الوطن الذي يستحق من الجميع الكثير من البذل والتضحية وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لقيادة كويت المستقبل، وأن الوقت قد حان لتقديم كل ما يمكن من امكانات وخبرات لرفع اسم الكويت عالياً.