خالد الروضان: أتيت لأترك أثراً وأمضي من أجل وطن دائم ومواطن كريم

وجه وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان الشكر إلى كل من قدم له المساعدة والمساندة والنصح والمشورة في أداء مهامه بالوزارة.

وقال الروضان في رسالة تحت عنوان «أتيت لأترك أثرا وأمضى من أجل وطن دائم ومواطن كريم.. وديعة نصونها من المهد إلى اللحد» إنه عمل خلال فترة وجوده بالوزارة بكل ما بوسعه من جهد دؤوب وعمل متواصل تجاوز عدد من التحديات عبر جملة من القوانين الاقتصادية وعدد من الخطوات الإجرائية التطويرية.

وجاء في نص الرسالة:

لقد كان لي الشرف أن أكون مواطناً حاملاً لتطلعات وآمال كبيرة بأن يرى وطناً أجمل وأبقى، ثم أصبحت وزيراً للتجارة والصناعة حيث نلت بامتنان وعرفان ثقة القيادة السياسية على مدار أربع سنوات، حاولنا خلالها أن نقدم كل ما بوسعنا من جهد دؤوب وعمل متواصل لتجاوز التحديات والتي تمثلت في جملة من القوانين الاقتصادية والتي تصل إلى ١١ قانون، وعدد من الخطوات الإجرائية التطويرية كتحسين بيئة الأعمال وميكنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وترقية سوق المال.

وإنني في ختام عملي لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لكل من قدم المساعدة والمساندة والنصح والمشورة في أداء هذه المهام الجسام وحملها معي كأمانة عملية في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها.

شكراً لموظفي الوزارة والحهات التابعة فرداً فرداً، فهم الشمعة التي أنارت طريقي للعمل، وعذراً لهم لو بدر مني تقصير أو أصابهم التعب.

شكراً للشعب الكويتي النبيل الذي تفاعل معي وتواصل بشتى الطرق ان كان لتبيان خلل أو لمؤازرة جهد أو لتوجيه أو نقد في العمل.

شكراً لجمعيات النفع العام والنقابات والمجاميع الوطنية التي مدت يد التفاهم والعمل والتعاون مع الوزارة طوال الفترة الماضية.

وبعد إطمئناني وسعادتي الكبيرة لما تم عمله، أبدأ الأن مشوار جديد في حياتي مودعاً أسرتي الكبيرة في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة والعودة مجدداً لأسرتي الصغيرة عائلتي وأبنائي الذين كانوا وقوداً لي في عملي و داعماً حقيقياً لي، معلناً العمل المتواصل في أي موقع أكون فيه لخدمة الكويت أرضاً وشعباً جسدا وقلباً.

ختاماً، أتوجه لمعالي الأخ فيصل المدلج وزير التجارة والصناعة بخالص الدعاء وأطيب التمنيات بأن يوفقه الله عزو وجل في عمله وأن ينير دربه لما فيه خيراً للكويت وصلاحاً للكويتيين مؤكداً له بأنني سأكون خير ناصح ومعين في العمل وتحقيق الأمل.

كما أتقدم بالتهنئة لمعالي الوزراء الذين حظوا بثقة القيادة السياسية واختيروا ليكونوا ضمن التشكيل الحكومي الجديد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والرشاد لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

أخوكم

خالد ناصر الروضان