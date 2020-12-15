حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 ديسمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
16 ديسمبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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