محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 ديسمبر 2020

15 ديسمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
16 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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