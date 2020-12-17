أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف حرصه على العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير المناهج والعنصر البشري في جميع المجالات والقطاعات وتطوير العملية التعليمية لافتا إلى استمرار التعليم عن بعد.

وقال المضف في تصريح صحفي اليوم الخميس خلال استقباله المهنئين بتوليه منصبه الوزاري إنه حرص على زيارة وزارة التربية بداية لما لها من أهمية في بناء الوطن لافتا إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لنمو أي دولة وتنميتها الشاملة حتى في بناء الاقتصاد والقوة المالية واعتماده على الكوادر البشرية التي تدفع بالمجتمع إلى التقدم.

وأوضح أن وزارة التربية حاضنة كبيرة لجيل الشباب للتعليم العالي الذي ينطلقون منه إلى العمل في مجالات المجتمع كافة للتنمية والتطوير لافتا الى ضرورة الاهتمام به بشكل عام سواء التعليم العام أو العالي مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات مع الوكلاء لبدء العمل فورا على الارتقاء بالعملية التربوية بجميع جوانبها.

وقال “نحن في ظل جائحة أبرزت أهمية التعليم الإلكتروني والوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وهو من الأمور التي ستتم مناقشتها مع المسؤولين” لافتا إلى أنه لتطوير التعليم لابد من النظر الى المناهج وتطويرها وهي عملية متكاملة تبدأ بالمناهج وتطوير العنصر البشري وتدريبه مؤكدا حرصه للعمل لسد جميع الشواغر بالوزارة.

وشدد وزير التربية ووزير التعليم العالي على أن التعليم عن بعد مستمر وسننظر في آلية الاختبارات خلال الأيام المقبلة ومستمرون بالالتزام بالاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة الصحة.