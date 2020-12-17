أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي الدكتور عبدالله معرفي الحرص على تذليل كل الصعاب أمام مؤسسة الموانئ الكويتية لتمكينها من تحقيق أعلى إيرادات ممكنة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به معرفي للصحفيين على هامش زيارة تفقدية أجراها اليوم الخميس لمؤسسة الموانئ الكويتية للاطمئنان على سير العمل.

وأشار إلى الجهود الحثيثة المبذوله في سبيل تطوير أعمال المؤسسة عبر توفير كل ما تحتاجه من إمكانيات بشرية ومادية وتذليل كل العقبات إضافة الى متابعة العمل وتحفيز على العمل الدؤوب لتحقيق الاهداف المرجوة وترجمة لتنفيذ مشاريع الدولة التنموية.

ونوه بأهمية الموانئ في تعزيز الاقتصادات عبر تنويع مصادر الدخل مثمنا جهود كل العاملين في هذا المرفق الحيوي المهم الذي أثبت جدارته في مواجهة جائحة كورونا.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح في تصريح مماثل إن أرباح المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية زادت بنسبة 230 في المئة مقارنة بالخمس سنوات السابقة لها إذ بلغت نحو 220 مليون دينار كويتي (نحو 716 مليون دولار).

وتوقع الشيخ يوسف العبدالله تحقيق المؤسسة نحو 56 مليون دينار كويتي (نحو 182 مليون دولار أمريكي) أرباحا عن السنة المالية القادمة في ظل العمل الدؤوب للكوادر الوطنية.

وأكد استمرار المؤسسة في تنفيذ خطتها ومشاريعها رغم تأثر الوضع الاقتصادي العالمي بجائحة كورونا.

واستعرض العبدالله خلال زيارة الوزير معرفي مشاريع المؤسسة وخططها المستقبلية.