نوير يحصد جائزة الحارس الأفضل

حصد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، جائزة أفضل حارس في عام 2020، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتنافس مع نوير على هذه الجائزة، في القائمة النهائية، كل من يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وقدّم الحارس العملاق موسمًا رائعًا مع البايرن، وساهم في حصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الألماني، والسوبر الأوروبي.

يشار إلى أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، بسبب جائحة كورونا.

