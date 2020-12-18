دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح وصول الدفعة الاولى من طائرات (كاراكال) في قاعدة (علي السالم) الجوية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحفي اليوم الخميس إن طائرة (كاراكال) تعتبر فرنسية الصنع من مصنع (ايرباص).

وأوضح البيان أن من مهام هذه الطائرة مساندة القوات البرية والبحرية والقيام بعمليات الانزال والتدخل السريع والبحث والانقاذ والاخلاء الفوري ونقل كبار الشخصيات ونقل الاغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة.

وتشمل الدفعة الاولى تسليم طائرتين (كاراكال) من أصل 30 طائرة.