أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح تقاطع طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) مع طريق رقم (604) بين منطقتي الأندلس والنهضة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت إن الافتتاح يعتبر من المراحل النهائية لمشروع تطوير الجزء الغربي من طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس).

وأوضحت أن الافتتاح يتم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية داعية مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر.