حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 20 ديسمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
20 ديسمبر 2020
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده الى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 10°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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