محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 20 ديسمبر 2020

19 ديسمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
20 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 10&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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