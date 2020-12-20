حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 21 ديسمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 09°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.