محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 21 ديسمبر 2020

20 ديسمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
21 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 09&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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